Max Verstappen domina il venerdì di Miami con una super Red Bull: "E' stata una buona giornata, abbiamo subito trovato un buon bilanciamento. Poi c'è l'incognita del meteo". Perez: "Non è stato un grande venerdì per me". Tutto il weekend in Florida è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE LIVE