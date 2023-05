Finisce nel peggiore dei modi il venerdì di Charles Leclerc, che va contro le barriere nel finale della seconda sessione di libere del GP di Miami. Il monegasco perde il controllo della SF-23 e chiude in anticipo le prove: pilota ok, solo qualche danno all'ala anteriore. Tutto il weekend in Florida è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

