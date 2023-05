Per capire l'incidente di Leclerc nel finale delle qualifiche bisogna osservare anche il precedente errore di Verstappen. L'olandese della Red Bull in quel punto del primo settore usa tanto il cordolo, lo mette completamente sotto la sua macchina e quando cade ha tanta guidabilità. Il monegasco della Ferrari prova a fare lo stesso nel Q3, ma la SF-23 non è la RB19. Il GP di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QUALIFICHE, HIGHLIGHTS E CRONACA