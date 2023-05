Dopo il crash nelle prove libere di venerdì, Leclerc a muro anche nelle qualifiche. È successo al termine del Q3, quando perde il controllo della SF-23 e va a sbattere. Regala così la pole a Perez e la bandiera rossa compromette anche la partenza in gara di Verstappen che scatterà nono. Settimo il monegasco della Ferrari. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

