Sergio Perez conquista una pole inaspettata a Miami, dopo un fine settimana davvero complicato: "E' stato un weekend negativo, ma ora ho una grande opportunità. Il duello con Verstappen? In una gara normale non penso potrà rimontare fino alla 2^ posizione, ma vediamo cosa succederà". Guarda il video. Domenica alle 21.30 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

