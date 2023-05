Max Verstappen si porta a sole tre vittorie dal mito Senna grazie al successo in rimonta a Miami: "E' stata una gara pulita, sono soddisfatto di aver vinto in questo modo. La differenza l'ha fatta il lungo stint con le hard". Perez: "Oggi Max era semplicemente più veloce". Il Mondiale torna tra due settimane a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW HIGHLIGHTS Condividi

Partito nono, Max Verstappen compie l'ennesima rimonta e vince il GP di Miami. Per l'olandese è la 38^ vittoria in carriera, la 3^ quest'anno, la 2^ nel GP della Florida. Secondo posto per Sergio Perez, per la doppietta Red Bull.

"Gara pulita, contento di aver vinto in rimonta" "Bella gara. Sono rimasto fuori dai guai all’inizio e poi ho avuto una gara pulita. Sono riuscito a iniziare la rimonta sin dal primo giro e sono stato fuori a lungo con le gomme dure. Questo ha fatto la differenza oggi. Poi ho avuto una battaglia breve ma bella con Checo alla fine. Il duello è stato molto pulito ed è la cosa più importante oggi. Sono molto felice. Rimonta speciale? Ieri ho avuto un contrattempo, ma oggi abbiamo mantenuto la calma e corso in modo pulito. Vincere partendo dal nono posto è sempre molto soddisfacente. Strategia diversa? Ne abbiamo parlato ieri. Non sapevamo quale sarebbe stato il meteo, ma eravamo sicuri che questa strategia avrebbe pagato. Per fortuna è stato così".

Perez: "Ho dato tutto, Max oggi era troppo forte" "Io ci ho provato, ho dato tutto. Credo che il primo stint sia stato molto scarso, perché non avevamo abbastanza passo. Questo ha compromesso la nostra gara, non siamo riusciti a fare la differenza sulle gomme. Max oggi era particolarmente forte, è stata una vittoria meritata per lui. Credo che le medie all’inizio non abbiano reso come ci aspettavamo. Hanno reso molto peggio e questo ha compromesso il nostro passo. Onestamente credo che oggi Max avesse un passo straordinario con le gomme hard. Dobbiamo analizzare cosa sia andato storto, perché semplicemente non avevamo il passo".