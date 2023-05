E' allerta rossa in gran parte dell'Emilia-Romagna per le piogge cadute in queste ore. Coinvolto parzialmente anche l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ma la situazione di paddock e tracciato è sotto controllo. E le previsioni dei prossimi giorni sono in miglioramento

Come stanno riportando ormai tutti i telegiornali nella giornata di oggi, è allerta meteo rossa in Emilia Romagna . La pioggia che è caduta insistente da questo martedì mattina ha creato qualche disagio anche alla Formula Uno e a chi stava lavorando in pista per preparare tutto il necessario per il weekend.

Maltempo e situazione meteo a Imola

Il livello del fiume Santerno che scorre vicino al tracciato si è alzato e un po' d'acqua è fuoriuscita in alcune delle parti (più che altro limitrofe al paddock), come ad esempio il tv compound, tanto da rendere necessaria nel pomeriggio l'evacuazione preventiva della pista da parte di tutti gli addetti ai lavori. La situazione tra paddock e tracciato è comunque sotto controllo, come sono in miglioramento anche le previsioni per i prossimi giorni e quindi per il fine settimana.