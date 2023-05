Domenica si correrà il 31esimo GP della storia sul tracciato di Imola. Ferrari e Williams detengono il record di vittorie, Schumacher quello dei podi. Ma c'è molto di più da scoprire sulla sesta gara della stagione che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Domenica GP alle 15

Siamo nella settimana che porta all'atteso GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy. In questo weekend, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si correrà il sesto gran premio della stagione 2023. Qui le curiosità e tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Imola, a cominciare dagli orari per non perdere nessuno degli appuntamenti in diretta su Sky. Si parte giovedì con la conferenza piloti in Live Streaming alle 14.30 su Skysport.it