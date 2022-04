Il Mondiale torna in Europa e fa tappa a Imola. Circuito molto interessante dal punto di vista tecnico e caratterizzato da due settori estremamente diversi. Con Matteo Bobbi e Brembo andiamo a scoprire i dettagli e come andrà affrontato questo weekend. E occhio alle frenate: in totale sono 10, 3 le più severe. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

