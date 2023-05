A seguito della devastante alluvione in Emilia-Romagna, il Comune di Imola ha lanciato una raccolta fondi "nell’ottica di dare sostegno concreto alle famiglie e alle realtà più colpite", come si legge sul sito dell'amministrazione locale. "Una raccolta per l'emergenza alluvione nel territorio imolese con lo scopo di aiutare chi ha subito danni ad affrontare questa prima fase di emergenza - prosegue l'informativa - e che nasce per accogliere la generosità di tante persone che in questi giorni si sono rivolte al Comune chiedendo come poter dare il proprio aiuto". A Sky Sport24 è intervenuto il sindaco di Imola, Marco Panieri: "Situazione molto dura, il territorio dell'Emilia-Romagna è stato colpito da piogge senza precedenti. E ora il pericolo sono anche le frane sulle zone collinari e montane. La F1 ha compreso questo momento difficile. Eravamo già molto avanti per poter cominciare il weekend di gara, ma sicurezza, logistica, vie di comunicazione hanno determinato tutto questo. Decisione sofferta ma dolorosa. Ringrazio il Ceo F1 Domenicali, il presidente della Regione Bonaccini e le forze dell'ordine".