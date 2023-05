Torna la F1: il weekend di Monaco LIVE su Sky

Dopo l'annullamento del GP di Imola a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Formula 1 torna con l'appuntamento più glamour dell'anno: nel Principato si corre il GP di Monaco. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

La Formula 1 torna in pista dopo la pausa forzata dello scorso weekend, con l'annullamento del GP di Imola causato dal tragico alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Il circus si sposta nel Principato di Monaco per l'appuntamento più glamour dell'anno, il GP di Monaco . Si corre sul tradizionale circuito cittadino sulle strade di Monte-Carlo , lungo 3.337 km e da percorrere 78 volte. Si riparte con il duello iridato tra le due Red Bull del leader della classifica Max Verstappen e del compagno Checo Perez, autentico mago dei circuiti cittadini. Gara speciale per Charles Leclerc , nato e cresciuto a Monaco, che cercherà la prima vittoria sulle strade di casa.

GP Monaco su Sky: guida tv

Il Gran Premio di Monaco da giovedì 25 a domenica 28 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo dell’evento con le prime sessioni di prove libere di Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup e la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30. Alle 20.15, poi, lo speciale “F1 Academy Barcellona”: terzo appuntamento del campionato femminile, secondo consecutivo in Spagna. Tutte all’inseguimento della padrona di casa Marta Garcia, leader della classifica. Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.