L'ex pilota e volto della squadra di Sky Sport F1 ci spiega cosa poterci aspettare nel Principato: "Gara atipica, tracciato angusto che in un certo senso azzera le differenze delle vetture dato che qui più che altrove il pilota si pensa possa fare la differenza. Serve coraggio. E con una Ferrari cha ha dimostrato di essere veloce, questa potrebbe essere la gara della rinascita per scrivere una storia diversa in questa stagione". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky e in streaming su NOW

