Diciotto macchine in poco più di un secondo: mai visto prima su un circuito come Monte-Carlo. Per questo saranno qualifiche molto equilibrate, con tante macchine vicine. Attenzione alla Red Bull, con Verstappen che ha avuto un grande miglioramento tra la prima e la seconda sessione di libere. Guarda il video. Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE