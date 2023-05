Charles Leclerc stacca il secondo miglior tempo del venerdì di Monaco e punta tutto sulle qualifiche: "Qui sono fondamentali, sono il mio punto di forza. Non abbiamo la macchina migliore, ma se lavoriamo bene e io attacco, allora tutto è possibile, anche la pole position". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Charles Leclerc chiude il venerdì nella sua Monaco in crescendo, con un 2° posto a pochi millesimi dal miglior crono di Max Verstappen fatto segnare nel finale della seconda sessione di libere. Ferrari competitiva e in lotta per la pole di sabato, come conferma il monegasco.