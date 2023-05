Felipe Massa, 11 vittorie in Formula 1, è tra gli ospiti d'onore nel paddock in questo GP di Monaco: "Qui a Monte-Carlo tutto cambia, serve fiducia nella macchina. Leclerc ha grandi motivazioni nella gara di casa, vincere qui sarebbe storico. Mondiale 2008? Ho sempre rispettato le regole, invece ho subito una grande ingiustizia. Voglio lottare contro questa situazione". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

