Può un caso trasmettere un'emozione? Decisamente sì, nel caso dei Leclerc. I due fratelli, legati anche dalla grande passione per i motori, sono pronti a scendere in pista nella gara di casa (Arthur in Formula 2 al debutto su questo tracciato) con un casco che ricorda quello di papà Hervé scomparso nel 2017: "E' stato il primo Leclerc a guidare su queste strade, è stato lui a trasmetterci questa passione". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky e in streaming su NOW

