Lewis Hamilton promuove gli aggiornamenti in casa Mercedes dopo il venerdì di Monaco: "I miglioramenti si sono già visti, anche se non siamo vicini come vorremmo. Non è la pista ideale per testarli, ma devo ringraziare il team che è riuscito a progettare una macchina così. Abbiamo tanti dati, è stata una grande giornata". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

