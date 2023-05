Nelle prime libere sembra essere piaciuta più a Hamilton che a Russell la "versione B" della Mercedes W14. Quello che è certo, è che c'è tanto lavoro dietro alle novità messe già in pista nel Principato: le pance le abbiamo viste dalle prime immagini di giovedì, ma il grosso è stato fatto soprattutto sulle sospensioni. E non solo. Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

