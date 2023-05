Carlos Sainz veloce nel venerdì di Monaco, con un piccolo brivido nel finale delle FP2 quando finisce contro le barriere: "Peccato per l'errore di calcolo, ci sta cercando il limite. Giornata positiva, siamo competitivi e veloci. Siamo in grado di lottare per la pole". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Un'ottima giornata, chiusa però contro le barriere , come spesso capita a Monte-Carlo. Carlos Sainz è veloce nel venerdì di Monaco ( 1° nelle FP1, 3° nelle FP2 ), un po' troppo nel finale quando va a muro alle Piscine. Qualche danno alla SF-23, nessuno al pilota che non perde confidenza in vista delle qualifiche.

"Giornata positiva, lotteremo per la pole"

"In generale, penso che la giornata sia stata positiva. Siamo stati veloci in entrambe le sessioni e la macchina si sente bene in pista. Ci sono ancora un paio di cose che voglio provare domani nel set-up per cercare di migliorare, ma nel complesso siamo abbastanza competitivi. Certo, terminare la sessione in questo modo non è l'ideale, con un piccolo errore di calcolo quando si cerca il limite. Mi scuso con il team e i meccanici per il lavoro extra. Ma siamo lì e possiamo lottare con i migliori per la pole".