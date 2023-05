Max Verstappen spiega il suo venerdì a due facce a Monaco, con il miglior tempo conquistato nelle Libere 2 dopo una prima sessione complicata: "E' stato un inizio difficile e una buona conclusione. Le Ferrari sono veloci, serve qualcosa in più per restare davanti a loro e alle Aston. Dobbiamo costruire un po' di margine". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Le Libere 1 sono state abbastanza complicate, non ero contento di come la macchina si comportava sui cordoli e sugli avvallamenti. Siamo andati meglio nelle FP2 ma rispetto alle Ferrari siamo ancora in difficoltà sulle curve e nella guidabalità. Serve qualcosa in più per restare davanti a loro. C'è ancora un po' di margine di crescita, dobbiamo andare nella stessa direzione. La macchina era più guidabile, puoi spingere di più. E' stato un inizio difficile, ma una buona conclusione. Anche le Aston sono vicine, dobbiamo costruire il margine per stare davanti".