Dopo un pizzico di delusione per una pole sfumata per pochi millesimi, Fernando Alonso lancia già la sfida a Max Verstappen in vista del GP di Monaco: "Noi proveremo a vincere. C'è anche la variabile del meteo. La strada verso Curva 1 è breve, noi di solito partiamo bene. Magari Max incappa in una delle sue partenze lente, speriamo...". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE