Charles Leclerc è sotto investigazione da parte dei commissari per un impeding nei confronti di Lando Norris nel corso del Q3 delle qualifiche del GP di Monaco. Il monegasco, che ha chiuso con il terzo tempo, è a rischio penalità.

Charles Leclerc a rischio penalità per impeding . Il monegasco è sotto investigazione per un'episodio rilevato nel Q3 delle qualifiche, quando non ha lasciato strada a Lando Norris , nel giro lanciato con la sua McLaren. Un episodio che potrebbe costare a Charles tre posizioni di penalità : Leclerc, che ha chiuso con il terzo tempo, retrocederebbe in sesta piazza dietro a Lewis Hamilton.

"Ho fatto di tutto per spostarmi, ma l'informazione era sbagliata"

"Ho fatto di tutto per mettermi a sinistra, il timing era difficile da gestire. Sotto il tunnel non si vede nulla, è buio, ma so che il timing non era giusto. Ho fatto tutto quello che potevo quando ho avuto l'informazione. Ho avuto un weekend difficile, con una macchina complicata da gestire. Dopo qualche cambiamento ho ripreso il feeling. Forse per questo non abbiamo fatto il giro veloce in Q3, ma con una macchina così complicata da guidare ho fatto del mio meglio. Vittoria? Non abbiamo il passo per sorpassare, ma a Monaco può succedere di tutto".