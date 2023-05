Dalla pole provvisoria di Ocon a poco più di tre minuti dalla fine alla magia di Verstappen che in extremis strappa il primo posto in griglia a un fenomenale Alonso. E in mezzo anche l'ottimo giro di Leclerc che continua a non essere fortunato tra le vie del suo Principato. Rivivi qui gli attimi decisivi con il commento di Carlo Vanzini. Domenica il GP è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE