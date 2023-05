Quello di Verstappen è stato un Q3 molto strano: è andato in pista presto, ha fatto due tentativi con la stessa gomma per poi rientrare tardi. Se ci fosse stata una bandiera avremmo gridato all'errore Red Bull, ma alla fine si sono presi un grosso rischio mandando l'olandese in pista per ultimo ed è stato tutto eccezionale. Domenica il GP è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE