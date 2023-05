Capolavoro di Max Verstappen, che conquista la sua prima pole position a Monaco con un giro pazzesco, in cui colpisce anche due volte il muro: "Ho dato tutto nell'ultimo settore, sono contento perchè non eravamo partiti bene. Per la gara sarà importante partire bene e fare una corsa pulita". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Max Verstappen domina a Monte-Carlo con un pazzesco ultimo settore, in cui colpisce per due volte le barriere e recupera due decimi a Fernando Alonso. Per il campione del mondo si tratta della prima pole position nel Principato.

"Sapevamo sarebbe stata una sofferenza, servirà una gara pulita"

"Sono molte felice. Sapevamo che sarebbe stata una sofferenza per noi, mettere insieme tutto non sarebbe stato semplice. Non siamo partiti bene, ma abbiamo continuato a migliorare. In qualifica poi devi dare tutto, devi rischiare. I miei primi due settori non sono stati ideali nell’ultimo tentativo. Sono stato cauto, ma sapevo di essere indietro. Dovevo dare tutto quello che avevo nell’ultimo settore. Ho preso un paio di barriere, ma sono veramente contento di aver fatto la pole qui. Domani sarà necessario partire in modo pulito. La strada verso curva 1 è corta. Ma può succedere di tutto. Safety Car, pioggia…però sul passo gara la macchina è fantastica, quello non è un problema. Devo solo stare tranquillo e fare una gara pulita".