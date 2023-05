Cielo parzialmente coperto sul Principato, ma la situazione meteo è in evoluzione e non si esclude del tutto la pioggia in vista della gara che scatta alle 15. Qui tutti gli aggiornamenti e tutte le news aspettando lo spegnimento dei semafori: griglia di partenza, circuito, gomme e come seguire tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Conto alla rovescia agli sgoccioli per il GP di Monaco: oggi alle 15 il via della gara che si corre lungo le strade del Principato. Potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Il duello iridato tra le due Red Bull del leader della classifica Max Verstappen e del compagno Checo Perez offre una chance di allungo all'olandese che scatterà dalla pole position. In prima fila con lui c'è Fernando Alonso su una Aston Martin sempre più sorprendente. GP speciale per Charles Leclerc, nato e cresciuto a Monaco, che però continua a ad avere un rapporto complicato nella gara di casa: terzo in qualifica, è stato retrocesso al sesto posto in griglia per aver ostacolato l'Alpine di Pierre Gasly (impeding). Carlos Sainz quarto con l'altra Ferrari.