"Sapevamo sarebbe stata una sofferenza, servirà una gara pulita"

"Gara abbastanza difficile. Fernando aveva le dure, noi le medie. Non volevamo andare così lunghi, ma è stato necessario per coprire Alonso, perché temevamo l’arrivo della pioggia e non sapevamo bene cosa sarebbe accaduto. C’era del graining sulle gomme, ci è voluto del tempo per recuperare il grip sulle gomme e abbiamo ripreso un po’ di ritmo. Ma guidare era comunque complicato. Poi è iniziato a piovere, giro dopo giro sempre di più, così abbiamo dovuto montare le intermedie. Ma l’asfalto era incredibilmente scivoloso. Quando sei lì vuoi spingere, senza esagerare, ma non vuoi perdere troppo tempo. In quella situazione è molto difficile. Ho toccato un paio di volte i muri, ma Monaco è così. A volte ho cercato di ‘driftare’, c’erano tanti detriti ma non riuscivo a evitarli. A volte finisci a toccare i muri. Vincere come abbiamo fatto oggi a Monaco è bellissimo, soprattutto con questa situazione meteo, mantenendo la calma e portando a casa il risultato. Allungo ancora in campionato? Sì, esattamente…".