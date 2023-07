Sulla penalità a Hamilton di 5'' nella Sprint dopo il contatto con Perez bisogna andare oltre il politically correct. Corriamo a no? Era già successo a Baku, senza penalità. Bisogna decidere in modo uniforme se si può essere aggressivi o meno, altrimenti si rischia di non avere più sorpassi. Guarda il video. Il weekend su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT