Max Verstappen domina una Sprint caotica e si proietta alla gara di domani, dove scatterà dalla 6^ posizione: "Abbiamo fatto delle scelte sicure, sulle intermedie la macchina volava. Domenica dovrò superare alcune vetture, non prendere rischi e sfruttare la buona macchina. Non mi interessa quando andrò in testa, voglio vincere". Il weekend su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

