Caio Collet del Team Van Amersfoor vince davanti a Barnard (Jenzer) e Aron (Prema). O’Sullivan, arrivando quarto, rosicchia qualche punto a Bortoleto che tuttavìa respinge il primo assalto in classifica dei suoi avversari più diretti. Fornaroli chiude undicesimo, Simonazzi buon sedicesimo

Gara Sprint della Formula 3 che a Spa presenta come di consueto una griglia rovesciata nei primi dodici tempi in qualifica, così come da regolamento, schierando in quinta e sesta fila i due italiani che tanto bene si sono comportati nel venerdì di Franchorchamps, Minì (decimo tempo) e Fornaroli (undicesimo). Davanti partono Barter (Campos) e Aron (Prema) , con Barnard (Jenzer) e Collet (Var) immediatamente alle spalle. Brutta sessione di qualifica per il leader del campionato Bortoleto (Trident), che in entrambe le gare è costretto a partire dall’ottava fila, dando così briglia ai suoi più diretti inseguitori in classifica. Scatta invece dall’ultima fila il debuttante Simonazzi (Carlin). Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per cercare la testa della corsa.

Ma tutti molto bravi a non prendere rischi si incanalano in fila indiana e Barter diventa il primo leader. Dopo poche curve si toccano Frederick e Mansell e poi anche Montoya e Villagomez entrano in contatto. Safety Car, con Collet davanti a tutti. Partenza lanciata al quarto giro. O’Sullivan recupera altre due posizioni, dietro Minì e Martì si sfiorano. Poi Martì, per rientrare in pista investe Cohen, ancora Safety Car. Fermo anche Goethe

In testa Collet, O’Sullivan è quinto, Bortoleto è decimo, Fornaroli dodicesimo, Simonazzi è sedicesimo. L’azione di Martì potrebbe domani costargli anche una dura penalizzazione e la posizione in Pole Position. Ottavo giro, si riparte. Ne approfitta O’Sullivan per salire in quarta posizione. Al nono giro Bortoleto sorpassa Beganovic che lo tampona con l’ala anteriore. Il brasiliano rompe la sospensione sinistra e si ferma. Più avanti si gira Shin. Altra Safety Car. A due giri dal termine irrompe la pioggia e torna ad aleggiare su Spa lo spettro del tragico incidente avvenuto lo scorso 1° luglio, con la scomparsa del giovane Dilano Vant’Hoff, conseguente a una ripartenza sotto pioggia battente per completare l’ultimo giro di una gara di Formula Regional.