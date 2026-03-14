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F1 Cina: come rivedere qualifiche e tutto il weekend su Sky Q, Glass, Stream e on demand

GUIDA TV

Non siete riusciti a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto quello che è accaduto nella notte della Sprint e nelle prime ore del mattino con le qualifiche in Cina (così domenica per la gara): versione integrale disponibile on demand con Sky Q, Glass e Stream per non perdersi nulla di questo atteso Mondiale. Qui vi spieghiamo come fare. Il Mondiale è tutto live su Sky e in streaming su NOW

La Formula 1 su Sky parte all'ora che vuoi tu! Se non siete riusciti a vedere in diretta sui nostri canali le qualifiche del Gran Premio di Cina, nessun problema: potrete farlo on demand quando volete attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Non vi faremo perdere nemmeno un dettaglio del secondo sabato di Formula 1.

Il weekend del GP Australia live e anche On demand su Sky

Se non l'avete vista in diretta o registrata sul vostro decoder, la qualifica (e domani la gara) ci Shanghai potrete vederla on demand attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Ecco come:

  • ricerca manuale: tasto Home (la casetta) sul telecomando, andate nella sezione Sport e poi selezionate Formula 1. Qui troverete le schermate con le repliche integrali di gare, qualifiche e prove libere;
  • comandi vocali: è il metodo più rapido e sarà sufficiente premere il tasto del microfono pronunciando semplicemente "Formula 1", "Qualifiche Formula 1" o "Gara Formula 1". Il sistema ti mostrerà subito i contenuti disponibili on demand.
  • playlist (per Sky Glass/Stream): se usi questi dispositivi, assicuratevi di aver aggiunto la Formula 1 alla vostra Playlist (premendo il tasto +). In questo modo, le registrazioni in cloud saranno sempre pronte nella sezione "I miei contenuti".

Il programma delle repliche di Sprint Race, qualifiche e GP

Sabato 14 marzo

  • Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 13: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)

Domenica 15 marzo

  • Ore 14: F1 - Gara (replica)
  • Ore 16.30: F1 - Gara (replica)

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