Fino a domenica 15 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento della stagione 2026 di F1, il Gran Premio di Cina, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi alle 8.30 è già tempo di qualifiche per definire la griglia di partenza della prima Sprint dell’anno, che scatta nelle prime ore di sabato, alle 4 del mattino (repliche alle 10.15, alle 13 e alle 15.45). Dopo l’assegnazione dei primi punti del weekend, sarà tempo di qualifiche, in programma sempre sabato alle 8 (in replica alle 11.15, alle 14 e alle 16.45). Domenica la gara, in programma sempre alle 8 con repliche per tutta la giornata (alle 14, alle 16.30 e alle 22). Nel weekend di Shanghai esordio stagionale per la F1 Academy con il primo dei 7 appuntamenti stagionali.