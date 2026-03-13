F1, orari GP Cina: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGP CINA SU SKY
La Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da quella dove hanno debuttato le nuove regole del Mondiale: da Melbourne si passa a Shanghai. Oggi qualifiche Sprint, sabato la gara sui 100 km e domenica il via della gara alle 8: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Fino a domenica 15 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento della stagione 2026 di F1, il Gran Premio di Cina, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi alle 8.30 è già tempo di qualifiche per definire la griglia di partenza della prima Sprint dell’anno, che scatta nelle prime ore di sabato, alle 4 del mattino (repliche alle 10.15, alle 13 e alle 15.45). Dopo l’assegnazione dei primi punti del weekend, sarà tempo di qualifiche, in programma sempre sabato alle 8 (in replica alle 11.15, alle 14 e alle 16.45). Domenica la gara, in programma sempre alle 8 con repliche per tutta la giornata (alle 14, alle 16.30 e alle 22). Nel weekend di Shanghai esordio stagionale per la F1 Academy con il primo dei 7 appuntamenti stagionali.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la stagione di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Notte giovedì 12 - venerdì 13 marzo
- Ore 2.05: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.15: Paddock Live
- Ore 4.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 8: Paddock Live
- Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 9.30: Paddock Live
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 13 - sabato 14 marzo
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 4: F1 – Sprint
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 6.45: F1 Academy – Race 1
- Ore 7.50: Paddock Live
- Ore 8: F1 – Qualifiche
- Ore 9.15: Paddock Live
- Ore 9.45: Paddock Live Show
Notte sabato 14 - domenica 15 marzo
- Ore 3.40: F1 Academy – Race 2
- Ore 6.30: Paddock Live
- Ore 8: F1 - Gara
- Ore 10: Paddock Live
- Ore 10.30: Debriefing
- Ore 11: Notebook
- Ore 11.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche di Sprint Race, qualifiche e GP
Sabato 14 marzo
- Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)
- Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 13: F1 – Sprint (replica)
- Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)
- Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)
Domenica 15 marzo
- Ore 14: F1 - Gara (replica)
- Ore 16.30: F1 - Gara (replica)