F1, orari GP Cina: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche

GP CINA SU SKY

La Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da quella dove hanno debuttato le nuove regole del Mondiale: da Melbourne si passa a Shanghai. Oggi qualifiche Sprint, sabato la gara sui 100 km e domenica il via della gara alle 8: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE DEL GP CINA

Fino a domenica 15 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento della stagione 2026 di F1, il Gran Premio di Cina, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi alle 8.30 è già tempo di qualifiche per definire la griglia di partenza della prima Sprint dell’anno, che scatta nelle prime ore di sabato, alle 4 del mattino (repliche alle 10.15, alle 13 e alle 15.45). Dopo l’assegnazione dei primi punti del weekend, sarà tempo di qualifiche, in programma sempre sabato alle 8 (in replica alle 11.15, alle 14 e alle 16.45). Domenica la gara, in programma sempre alle 8 con repliche per tutta la giornata (alle 14, alle 16.30 e alle 22). Nel weekend di Shanghai esordio stagionale per la F1 Academy con il primo dei 7 appuntamenti stagionali.

La nostra squadra per raccontarvi tutta la stagione di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. 

Notte giovedì 12 - venerdì 13 marzo

  • Ore 2.05: F1 Academy – Prove Libere
  • Ore 4.15: Paddock Live
  • Ore 4.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 Academy – Qualifiche
  • Ore 8: Paddock Live
  • Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint
  • Ore 9.30: Paddock Live
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

 

Notte venerdì 13 - sabato 14 marzo

  • Ore 3.15: Paddock Live
  • Ore 4: F1 – Sprint
  • Ore 5: Paddock Live
  • Ore 6.45: F1 Academy – Race 1
  • Ore 7.50: Paddock Live
  • Ore 8: F1 – Qualifiche
  • Ore 9.15: Paddock Live
  • Ore 9.45: Paddock Live Show

 

Notte sabato 14 - domenica 15 marzo

  • Ore 3.40: F1 Academy – Race 2
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 8: F1 - Gara
  • Ore 10: Paddock Live
  • Ore 10.30: Debriefing
  • Ore 11: Notebook
  • Ore 11.15: Race Anatomy

Il programma delle repliche di Sprint Race, qualifiche e GP

Sabato 14 marzo

  • Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 13: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)

Domenica 15 marzo

  • Ore 14: F1 - Gara (replica)
  • Ore 16.30: F1 - Gara (replica)

