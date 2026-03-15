Kirkwood vince ad Arlington con sorpasso su Palou

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Indycar: Kirkwood strepitoso, sorpasso magistrale su Palou e vittoria ad Arlington

INDYCAR
Matteo Pittaccio

Matteo Pittaccio

Penske Entertainment - Joe Skibinski

Kyle Kirkwood trionfa nel GP di Arlington, terza tappa della IndyCar, compiendo un sorpasso magico su Alex Palou a 15 giri dalla fine. Primo podio in Andretti per Will Power. Incidente e penalità per Mick Schumacher, solo 22°. Si tornerà in pista a fine marzo per il GP dell’Alabama, live su Sky Sport domenica 29 marzo

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Due pit stop molto lenti non hanno fermato Kyle Kirkwood nella corsa verso il successo nel Gran Premio di Arlington, consegnando al pilota Andretti la sesta vittoria in IndyCar. Il 27enne di Jupiter, Florida, ha tagliato il traguardo in regime di caution, chiamata in causa per l’incidente tra Nolan Siegel e Romain Grosjean nella ripartenza avvenuta ad un giro dalla fine. Superato quel momento di pressione, Kirkwood ha potuto affrontare con grande calma le ultime curve, festeggiando una vittoria che non sembrava del tutto alla portata dopo due soste problematiche. 

Nel primo e nel secondo pit stop, infatti, l’addetto alla ruota posteriore destra ha faticato ad avvitare lo pneumatico e Kirkwood ha perso secondi preziosi. Tuttavia, allungando il penultimo stint insieme a Palou, il numero 27 di Andretti ha trovato la via per scavalcare Will Power, la cui strategia lo ha portato ad estendere gli stint della prima metà di gara. Kirkwood ha così puntato Palou, leader della gara, recuperando cinque secondi di puro passo e catapultandosi all’attacco nel 55° dei 70 giri previsti. La staccata in curva 14 è stata azzardata ma riuscita, culminando con un gran sorpasso e una pronta difesa dall’incrocio di Palou. Fuggito in pochi giri, Kirkwood ha poi perso tutto il vantaggio accumulato a quattro giri dalla fine, quando Christian Rasmussen si è fermato in curva uno. La ripartenza con un solo passaggio restante non ha però scomposto il portacolori Andretti, che ha poi approfittato dell’incidente tra Siegel e Grosjean per togliersi ogni pensiero, vincere ed artigliare la leadership della classifica piloti.

La vittoria è mancata, ma Alex Palou si è comunque detto soddisfatto del secondo posto, soprattutto dopo il ko di Phoenix. Lo spagnolo è stato l’unico ad infilarsi tra i piloti Andretti, la squadra di riferimento ad Arlington, precedendo sul traguardo Will Power e Marcus Ericsson. Power ha così festeggiato il primo podio con Andretti e una motorizzazione Honda, rifacendosi dalle delusioni di St. Pete e Phoenix, mentre Marcus Ericsson è rimasto un po’ deluso essendo scattato dalla pole. Così come Kirkwood, anche lo svedese ha sofferto problemi in due soste su tre, non riuscendo a recuperare allo stesso ritmo di Kirkwood.

Quinta posizione per un solido Pato O’Ward, alla terza Top5 consecutiva, mentre David Malukas ha tenuto a galla l’intero Team Penske in un fine settimana abbastanza difficile. Il numero 12 di Chicago è stato addirittura coinvolto in un contatto in curva tre con Josef Newgarden, episodio in cui il due volte campione ha avuto la peggio, chiudendo poi la gara al 15° posto e perdendo la leadership del campionato conquistata a Phoenix. Discreta rimonta, invece, per Scott McLaughlin, partito ultimo in seguito all’incidente delle qualifiche e 11° al traguardo. In realtà, Malukas ha chiuso la corsa alle spalle di Felix Rosenqvist, capace di guadagnare il sesto posto in ripartenza. La direzione gara ha però notato una falsa partenza del pilota di casa Meyer Shank Racing, penalizzato a gara finita e spostato al 20° posto.

Christian Lundgaard, 7°, ha recuperato 11 posizioni nonostante la tamponata al via di Mick Schumache, penalizzato con un drive-through e solo 22°. Buona rimonta dal 20° posto anche per Scott Dixon, ottavo e seguito in scia prima da Alexander Rossi, poi da Marcus Armstrong.

risultati

Archiviato il GP di Arlington, ora la IndyCar va in pausa per una settimana, preparandosi a tornare in pista a fine marzo per il GP dell’Alabama, live su Sky Sport domenica 29/3.

La Top5 della classifica piloti

  • 1. Kyle Kirkwood – 126 punti
  • 2. Alex Palou – 100 punti (-26)
  • 3. Josef Newgarden – 93 punti (-33)
  • 4. Pato O’Ward - 93 punti (-33)
  • 5. Scott McLaghlin – 85 punti (-41)

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