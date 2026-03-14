A causa del conflitto che coinvolge l'Iran e i Paesi del Golfo Persico i GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita non si disputeranno ad aprile perché non sussistono garanzie per lo svolgimento degli eventi. I due weekend di gara non verranno rimpiazzati il prossimo mese: diventano così 22 le tappe della stagione 2026 (20 le rimanenti dopo Australia e Cina)

Ora è ufficiale: i GP del Bahrain a Sakhir e dell'Arabia Saudita a Jeddah non verranno disputati il prossimo aprile. Il conflitto in atto che coinvolge Iran e il Golfo Persico ha imposto la decisione per questi due eventi che erano in programma rispettivamente nei fine settimana del 12 e del 19 aprile. Nel comunicato ufficiale della Formula 1 le parole del presidente Stefano Domenicali: “Sebbene sia stata una decisione difficile da prendere, sfortunatamente è quella giusta in questa fase considerando la situazione attuale in Medio Oriente. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare la FIA oltre che gli incredibili promotori dei GP per il loro supporto e la loro totale comprensione, non vedevano l'ora di ospitarci con la loro solita energia e passione. Anche noi non vediamo l'ora di tornare non appena le circostanze lo permetteranno”