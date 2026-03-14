Guerra Iran, in F1 non si correranno i GP del Bahrain e dell'Arabia SauditaUFFICIALE
A causa del conflitto che coinvolge l'Iran e i Paesi del Golfo Persico i GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita non si disputeranno ad aprile perché non sussistono garanzie per lo svolgimento degli eventi. I due weekend di gara non verranno rimpiazzati il prossimo mese: diventano così 22 le tappe della stagione 2026 (20 le rimanenti dopo Australia e Cina)
Ora è ufficiale: i GP del Bahrain a Sakhir e dell'Arabia Saudita a Jeddah non verranno disputati il prossimo aprile. Il conflitto in atto che coinvolge Iran e il Golfo Persico ha imposto la decisione per questi due eventi che erano in programma rispettivamente nei fine settimana del 12 e del 19 aprile. Nel comunicato ufficiale della Formula 1 le parole del presidente Stefano Domenicali: “Sebbene sia stata una decisione difficile da prendere, sfortunatamente è quella giusta in questa fase considerando la situazione attuale in Medio Oriente. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare la FIA oltre che gli incredibili promotori dei GP per il loro supporto e la loro totale comprensione, non vedevano l'ora di ospitarci con la loro solita energia e passione. Anche noi non vediamo l'ora di tornare non appena le circostanze lo permetteranno”
Le tappe della F1 in Bahrain e Arabia non verranno rimpiazzate
Non sussistono dunque garanzie di sicurezza e la Formula 1 passa da 24 a 22 gare nel calendario del Mondiale 2026 (due quelle disputate, Cina in corso compresa) senza rimpiazzare le date venute meno. Decisione, quest'ultima, maturata per motivi logistici, nonostante la disponibilità a subentrare data da tempo da parte di circuiti come Imola.
Come cambia il calendario e la lunga pausa di aprile
Di conseguenza, dopo il GP del Giappone in programma il 29 marzo, il Mondiale osserverà una pausa fino al weekend di gara del 3 maggio a Miami. A seguire il calendario aggiornato:
- GP Australia (6-8 marzo) - disputato
- GP Cina (13-15 marzo) - in corso
- GP Giappone (27-29 marzo)
- GP Bahrain (12 aprile) - CANCELLATO
- GP Arabia Saudita (19 aprile) - CANCELLATO
- GP Miami (1-3 maggio)
- GP Canada (22-24 maggio)
- GP Monaco (5-7 giugno)
- GP Spagna (12-14 giugno)
- GP Austria (26-28 giugno)
- GP Gran Bretagna (3-5 luglio)
- GP Belgio (17-19 luglio)
- GP Ungheria (24-26 luglio)
- GP Olanda (21-23 agosto)
- GP Italia (4-6 settembre)
- GP Madrid (11-13 settembre)
- GP Azerbaijan (24-26 settembre)
- GP Singapore (9-11 ottobre)
- GP Usa (23-25 ottobre)
- GP Messico (30 ottobre-1 novembre)
- GP Brasile (6-8 novembre)
- GP Las Vegas (19-21 novembre)
- GP Qatar (27-29 novembre)
- GP Abu Dhabi (4-6 dicembre)