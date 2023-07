Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari con il podio di Leclerc e il ritiro di Sainz: "Complessivamente è stato un buon weekend. Peccato per Carlos, la cui gara è finita in Curva 1. Eravamo preparati, abbiamo mostrato un buon passo in ogni condizione. Siamo contenti del podio di Charles, è andato tutto bene. Monza? E' complicata, ma prima pensiamo a Zandvoort". Guarda il video. Il Mondiale torna a fine agosto in Olanda: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

