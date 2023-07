Max Verstappen rimonta e conquista a Spa l'ottava vittoria di fila: "E' bello vincere da ogni posizione. Sono sopravvissuto a Curva 1, poi il mio passo mi ha aiutato. Ho deciso di non prendermi rischi al via, è stata una buona scelta. I discorsi con Lambiase? Non ho rallentato...". Il Mondiale torna a fine agosto in Olanda: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"Non ho voluto rischiare al via, buona scelta"

"Vinco da qualsiasi posizione? Mi piace, è un bello spot per me. All’inizio l’importante era sopravvivere in curva 1. Ho visto che c’erano tante battaglie serrate davanti a me e ho capito che dovevo stare indietro e cercare di tenermi sul sicuro. Siamo rimasti bloccati all’inizio nel treno DRS, ma poi quando ho potuto fare il mio passo è stata ancora una volta una gara molto piacevole. Io e Lambiase? Non ho rallentato, ma è chiaro che se consideri i numeri e i dati questa è una pista severa sui pneumatici. Non abbiamo preso rischi eccessivi da quel momento fino alla fine. Eau Rouge? Sì, lì ho avuto uno spavento e quelle sono le curve peggiore per averlo. Erano giri complicati, perché stava piovendo, ma non si riusciva a capire quanto. Sono andato di traverso ma per fortuna non è successo nulla. In quelle curve è sempre meglio che non succeda nulla”.