Il weekend della Formula 3 a Spa si chiude con il successo di Taylor Barnard nella Feature Race. Il britannico del team Janzer Motorsport ha preceduto al traguardo Christian Mansell (Campos) e il compagno di squadra Nikita Bedrin.

La Feature conferma la griglia uscita dalle qualifiche con Martì (Camnpos) in pole position, nonostante la brutta e pericolosa manovra di rientro in pista effettuata nel corso della Sprint Race, della quale la colpa è stata totalmente attribuita a un Marshall che gli ha dato il via libera, mentre viene penalizzato il solo Minì, cui vengono assegnate 5 piazzole di arretramento per aver causato il primo contatto. Davanti, accanto allo spagnolo parte l’italiano della Trident Leonardo Fornaroli.

Nel corso del giro di schieramento proprio Minì va fuori pista violentemente e per lui la corsa termina prima ancora di incominciare. Avvìo complicato, parte dei piloti azzarda una folle intuizione e monta gomme da bagnato, altri decidono per gomme da asciutto, il meteo è molto indeciso, si parte dietro Safety Car per il giro di ricognizione e poi la Safety lancerà il rolling start. Le gomme rain facilitano la partenza di Aron, che recupera posizioni su posizioni e in mezzo giro passa in testa. Tutti i piloti con gomme rain vanno in testa alla corsa. Aron in tre giri guadagna fino a 8”5, poi si gira Shin. Al quarto giro Goethe va a sbattere all’Eau Rouge ed entra la Safety Car. Aron si precipita a cambiare le gomme. In pieno regime di Safety Car, appena montate le gomme slick, Faria finisce nella ghiaia. Ripartenza all’ottavo giro. Barnard il leader con gomme da bagnato. Aron va largo, Collet lo sorpassa. Martì è nono, O’ Sullivan dodicesimo, Bortoleto sedicesimo.