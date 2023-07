Il podio ritrovato a Spa regala alla Ferrari una vacanza più serena, anche se c'è la consapevolezza che il lavoro da fare è mostruoso. La prima parte di stagione è stata deludente, ora serve la sterzata in vista del 2024. Guarda il video. Il Mondiale torna a fine agosto in Olanda: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, HIGHLIGHTS