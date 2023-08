"Alpine in F1 diventerà la Ferrari francese": ne è convinto il ceo di Renault, Luca De Meo, che nel corso di un incontro con la stampa a Locorotondo ha ricordato come il gruppo sia in F1 da oltre 40 anni "ma in Francia questo sport non appassiona. Il motivo è che i francesi non hanno un simbolo da tifare come Ferrari è per l'Italia. Il nostro obiettivo con Alpine è legare i colori alla passione. Un po' come quando riproponemmo la Fiat 500 (quando De Meo era dirigente Fiat, ndr): fu un gancio per legare le persone alla propria storia. Perché - sottolinea - le persone vanno coinvolte".