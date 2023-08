Lo spagnolo dell'Aston Martin si è detto rigenerato dalla pausa estiva e fissa l'obiettivo per la seconda parte del Mondiale: " Sarà impegnativa ed era necessario ricaricare le batterie. Il bilancio? Una sorpresa vederci così competitivi all’inizio, poi lo siamo stati meno e comunque abbiamo ottenuto punti. Vogliamo tornare a lottare per le posizioni più alte, le cose in F1 cambiano rapidamente... ". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV