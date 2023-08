Al Gran Premio di Zandvoort è Verstappen-mania: bagno di folla per il pilota olandese due volte campione del mondo e avviato al terzo titolo. Ormai un'icona del suo Paese dove lo paragonano a Van Basten come notorietà, tuttavia secondo il giornalista Aaron Deckers, Max è ancora troppo riservato per raggiungere i livelli di Cruijff. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE