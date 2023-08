Fred Vasseur analizza il complicato sabato della Ferrari, compreso il botto di Leclerc in Q3: "Charles forse ha spinto troppo, ma in queste condizioni non è un errore. C'è tanto equilibrio, tutti possiamo essere secondi o quindicesimi. Il passo gara è buono, concentriamoci su quello. Monza? Ripartiremo da zero". Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"Sessione complicata, Verstappen è una categoria a parte"

"Un secondo e uno da Max è troppo, ma la sessione è stata complicata. Oggi è andata come è andata, Leclerc è andato a sbattere in un giro buono. Il passo gara è stato buono, concentriamoci su quello. Era un giro ottimo, Charles ha messo la ruota un po' fuori traiettoria ma le condizioni erano insidiose. Forse ha spinto un po' troppo, ma succede. C'è una certa convergenza nelle prestazioni, a parte Max che è una categoria a parte. Siamo tutti molto vicini, non c'è più separazione. Tutti possiamo essere secondi o quindicesimi, basta vedere Hamilton e Albon. E' una grande mischia, se non esprimi il potenziale e vai al limite, sei a rischio. In queste condizioni bisogna spingere, non è un errore farlo. Negli ultimi weekend ci sono sempre stati tanti alti e bassi, proprio per questo equilibrio. Dovremo fare del nostro meglio, ma questo risultato non influirà su Monza. I tracciati sono diversi, là ripartiremo da zero. Abbiamo scelto di essere veloci in rettilineo e nelle curve veloci, ma domani si vedrà meno la differenza"