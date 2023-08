Charles Leclerc si ritira dopo 43 giri in Olanda a causa di un problema al fondo, dopo un ritardo nel cambio gomme e un problema all'ala: "Questa Ferrari non è fragile, è stato decisivo il contatto con Piastri in una zona complicata della macchina. Ho fatto io la chiamata ai box, era giusta e abbiamo comunque guadagnato tempo". Il Mondiale torna il prossimo weekend a Monza: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

