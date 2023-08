Gara da dimenticare per Charles Leclerc a Zandvoort, conclusa con un ritiro al giro 43. Prima un ritardo ai box nel cambio gomme, per il monegasco anche un danno all'ala a causa di un contatto al via con Piastri, che lo ha costretto a un secondo pit stop e un problema al fondo. Il GP d'Olanda è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Gara complicatissima per Charles Leclerc a Zandvoort, conclusa al giro 43 con il ritiro della Ferrari SF-23. Scattato 9° dopo essere finito contro le barriere nelle qualifiche del sabato, il monegasco è stato tra i più penalizzati dall'arrivo improvviso della pioggia mentre scattava il semaforo verde. Rientrato prontamente ai box, Charles ha atteso circa 13'' visto che le gomme intermedie non erano pronte, forse per una chiamata tardiva da parte del pilota. Ma non solo: per Leclerc anche un danno all'ala dopo un contatto al via con Piastri (che lo ha costretto a un secondo pit-stop per sostituirla) e uno al fondo, con il ritiro della monoposto al giro 43. Il tutto in un weekend in cui aveva già sostituito il cambio e la Power Unit.