Fred Vasseur analizza il GP d'Olanda della Ferrari: "E' stato un weekend caotico per tutti. Sainz è stato bravo ad arrivare 5°, ha fatto un buon lavoro. Peccato per Charles, il contatto ha danneggiato l'ala che ha rovinato il fondo. Dobbiamo ristrutturare, stiamo assumendo persone. A Monza cerchiamo di fare un passo in avanti". Guarda il video con l'intervista. Il Mondiale torna il prossimo weekend a Monza: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS