Il Ceo all'evento che ha portato alla presentazione della livrea per il GP d'Italia e della nuova 33 Stradale: "Felice F1 possa essere una vetrina mondiale per un prodotto italiano come Alfa.". Sulla gara a Monza: "Ne ho vissute tante e in diversi ruoli, la prossima la immagino con il solito favoloso contesto di passione per la Ferrari e la F1 in generale". A parla di un campionato noioso: "E' una 'Formula Max?'. Se un pilota fa la storia e sta diventando leggenda, questo rafforza unicità dell'evento e spettacolo"