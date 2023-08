Charles Leclerc ha parlato in vista del GP d'Italia di domenica a Monza: "Con la spinta dei tifosi tutto è possibile, qui non sempre vince la macchina più veloce. Sarà difficile battere la Red Bull, ma il nostro obiettivo è quello. Verstappen? Lo abbiamo già sconfitto, il divario è ampio ma non irrecuperabile in vista del futuro". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV

Bagno di folla per i piloti Ferrari allo store Ray-Ban di Milano. Charles Leclerc, alla vigilia del GP d'Italia a Monza, ha parlato a Sky Sport di aspettative, futuro e ovviamente della passione del popolo rosso.

"Monza è speciale, bisogna rinnovare la vittoria del 2019" "E' bellissimo, non ci si abitua a questa atmosfera. Ci sono tanti tifosi, anche in una stagione difficile per il team, questo ci regala un sorriso e una spinta in vista del weekend. Speriamo di fare una grande gara per loro. Vedere così tante persone mi emoziona, mi ricorda la vittoria del 2019. Ogni anno c'è un feeling particolare, la passione si vede e si sente. E' qualcosa di speciale. Ne parlo sempre di quella vittoria del 2019, adesso bisogna rinnovarla. Sarà difficile quest'anno, la Red Bull va molto forte, ma con la spinta dei tifosi tutto è possibile".

"A Monza può succedere di tutto, non sempre vince macchina più veloce" "Faremo di tutto, non siamo in una situazione facile ma a Monza può succedere di tutto, qui non sempre vince la macchina più veloce. Quest'anno è dura anticipare il risultato dei Gran Premi, a Spa non pensavamo di essere competitivi e siamo saliti sul podio, mentre abbiamo fatto fatica a Budapest e Zandvoort. Aspettiamo venerdì, ma spero di avere un livello di performance simile a Spa. Se ce la facciamo a vincere sarebbe perfetto, ma ogni volta che salgo in macchina io ci credo sempre. Quando chiuderò la visiera avrò questo come obiettivo. Il casco sarà più simile al 2022, con la scritta "One dream one team" per il sogno del Mondiale da vincere con la Scuderia".

"Verstappen è battibile, il distacco non è irrecuperabile per il futuro" "Sono andato a Le Mans, è stato eccezionale. Mi piacerebbe fare come loro. Mi carica essere a Monza, avedere così tante persone che vengono a vederci è un feeling particolare. Non vedo l'ora di correre e vedere tanto rosso sulle tribune. Verstappen è battibile, l'abbiamo già fatto lo scorso anno, anche se non abbastanza. Possiamo rifarlo, dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione. Il distacco è ampio ma non irrecuperabile, non in questa stagione, ma in futuro si può fare. Quindi sì, Max è battibile".