A rendere ancora più sensazionale il weekend del GP d'Italia, ci penserà l'arrivo della macchine da presa di Hollywood a Monza. Dopo quanto visto settimane fa a Silverstone (e non solo) Brad Pitt è atteso all'Autodromo forse per nuove scene del suo fim "Apex" in uscita il prossimo anno e dedicato alla F1. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV