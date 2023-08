In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia, Sky promuove la sua campagna Sky Zero, incoraggiando i tifosi a ridurre l'impatto ambientale quando si recano alla gara. Sky è stata la prima media company carbon neutral nel 2006, e nel febbraio 2020, si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV

In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia, Sky promuove la sua campagna Sky Zero, incoraggiando i tifosi a ridurre l'impatto ambientale quando si recano alla gara. Sky è stata la prima media company carbon neutral nel 2006, e nel febbraio 2020, si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030. Durante il weekend, la campagna Sky Zero sensibilizzerà i tifosi e i clienti sull'impatto che la crisi climatica sta avendo sullo sport e incoraggerà i tifosi a utilizzare, dove possibile, trasporti a basse emissioni di carbonio.

Sky per l'ambiente, lo stand, i tifosi I tifosi possono raggiungere l'autodromo in modo ecosostenibile arrivando a piedi, in bicicletta, via ride sharing o utilizzando i mezzi pubblici, dove possibile. All’interno della Fan Zone dell’Autodromo Nazionale di Monza, Sky sarà presente con un proprio stand. Qui i tifosi potranno scoprire come la Formula 1 e Sky stanno lavorando per offrire gare più sostenibili, dalla produzione gestita da remoto allo sviluppo di carburanti sostenibili.