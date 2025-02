Aveva fatto il suo ingresso nel box Ferrari al termine della scorsa stagione, mentre nelle scorse settimane ha 'frequentato' quello della pista di casa a Fiorano. Ma è dal Bahrain - sede dei test pre campionato - che arrivano le immagini del primo box di Lewis Hamilton con la Rossa. La tre giorni di Sakhir sarà live su Sky, così come tutti i Gran Premi della stagione 2025 in esclusiva Sky e in streaming su NOW

